In diesem Jahr ist die Gay & Lesbian Mardi Gras Parade der Höhepunkt des WorldPride-Festivals. Dazu zählen rund 300 Events wie Filme, Ausstellungen, Drag-Shows und Paraden, in denen Vielfalt und Akzeptanz gefeiert werden. Erstmals wurde das WorldPride-Festival im Jahr 2000 in Rom organisiert. Mit Sydney steigt es erstmals in einer Stadt in der südlichen Hemisphäre.