1 / 24

Pac-Man



Dieses Foto hat natürlich überhaupt nichts mit dem Videospiel Pac-Man zu tun, trotzdem erinnert der Mond an die Spielfigur, die in einem Labyrinth Punkte sammelt. Aufgenommen wurde das Foto in Wirklichkeit in Washington, die Fotografin stand vor dem berühmten Washington Monument. Sieht man genauer hin, erkennt man darin zwei rote Punkte, die ebenso funkelnde Augen sein könnten. Fiktion und Realität können einem manchmal einfach so schöne Streiche spielen.



Sehen Sie alle Bilder der Woche auf unserer Themenseite.