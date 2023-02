Maria Wörth in Österreich Gemeinde schafft legendäres GTI-Treffen am Wörthersee ab

Doch damit soll jetzt endgültig Schluss sein. Schon in den vergangenen drei Jahren fiel das Treffen der Volkswagen-Liebhaber coronabedingt aus. Dennoch kamen laut Behördenvertretern in 2022 rund 5000 Fahrzeuge zu einer inoffiziellen Versammlung an den Wörthersee. Die Polizei stellte 3700 Anzeigen aus und nahm mehr als 400 Autokennzeichen ab.