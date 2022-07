Das Podium ist gut besetzt: Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat sich zugeschaltet, der Präsident der Humboldt-Universität, Peter Frensch, ist da, außerdem Wissenschaftlerinnen und Aktivisten. In den nächsten drei Stunden werden im Audimax der HU alle großen Fragen aufgeworfen, die der Vorfall so hergibt: Was ist Wissenschaft, was ist Meinung? Wer darf sprechen und worüber? Und: Gibt es mehr als ein Geschlecht?

Die Diskussion ist noch lange nicht vorbei

Peter Frensch kündigt an, Redner auf der langen Nacht der Wissenschaft zukünftig stärker nach ihrer fachlichen Expertise auszusuchen. Stark-Watzinger fordert, das »hohe Gut der Wissenschaftsfreiheit« zu bewahren. Und Rüdiger Krake, Vollbrechts Doktorvater am Institut für Biologie, räumt ein: Was Vollbrecht da referiert habe, sei »keine aktuelle Wissenschaft, sondern bereits bekannte Dinge«. Aus dem Sitzreihen kommen Buhrufe und hämische Zwischentöne, Applaus und verächtliche Lacher.

Am Ende der Veranstaltung steigt ein Mann aus dem Publikum auf die Bühne, er darf noch eine Frage stellen: »Was an der Aussage, es gibt nur zwei Geschlechter, ist transfeindlich?«, fragt er in die Runde. »Der ›Welt›-Beitrag war transfeindlich!«, brüllt einer aus dem Saal. »Ja, aber begründe das doch mal!«, antwortet der Mann.

Es bleibt noch viel zu diskutieren, auch nach diesem langen Abend.