Schwimmen kann sie nicht mehr – also muss die U17 schweben. Das ehemalige U-Boot der deutschen Marine macht sich auf den langen Weg ins Museum. Zwei Jahre lang wurden auf einer Werft in Kiel "demilitarisiert", wie es im Fachjargon heißt – alle Waffensysteme wurden ausgebaut. Übrig bleiben Erinnerungen.

OT Bootsmann Bernd Haines

»Da vorne, da sind die Mündungsklappen und dahinter sind die Torpedos drin. Acht Stück an der Zahl. Manchmal haben wir auch nur sieben gehabt, weil nämlich eine blieb immer frei. Da mussten die Kampfschwimmer ausgeschleust werden oder übernommen werden. Und wenn das Boot, wenn das Rohr dann leer war, dann wurden da so Getränke drin gelagert und die wurden immer schön kühl gehalten.«

Zur Verladung des Schiffs für den Weitertransport versammelten sich zahlreiche ehemalige und aktive Marinesoldaten, die auf der U17 oder einem ihrer Schwesterschiffe gedient haben. Zeit für Nostalgie.

Jörn Schierhorn, letzter Kommandant der U17

»Es ist halt nur so, dass jeder Einzelne in diesen 40 Jahren in der Dienstzeit des Bootes Erinnerungen hat. Mit dem Boot, Situationen, Gespräche, Freunde und es wird immer mit U17 verbunden. Es ist immer dieses Stück Stahl. Und das macht was mit einem. Man baut eine Verbindung auf zu dem Boot und passt auch drauf auf. Aber wenn das Wetter dann gut ist, und so was hat man auch mal, dann habe ich das auch gemacht mit meiner Besatzung, dann sind wir auch aufgetaucht bei spiegelglatter See. Dann haben wir einen kleinen Ein-Mann-Grill gehabt. Der Smut hat vorbereitet. Dann wurde eine Bierkiste geöffnet und da haben wir schön im Sonnenuntergang, bei spiegelglatter See, gegrillt und haben uns ein Bier gegönnt. Und das sind auch Erinnerungen, die bleiben fürs Leben.«

Vor fast 50 Jahren wurde das Boot in Dienst gestellt – bis 2010 war es im Einsatz. Anders als die meisten Militärschiffe wird es nicht verschrottet, sondern per Ponton auf dem Wasserweg über Nordostseekanal, Nordsee und Rhein zunächst nach Speyer gebracht.

Holger Waschleben, Technikmuseum Sinsheim

»Die Schwierigkeit bei diesem Boot ist zum einen die Höhe mit neun Metern und zum anderen auch das Gewicht von 500 Tonnen. Das heißt, wir müssen beim Transport berücksichtigen, dass wir nicht unter jeder Brücke hindurch fahren können, gleichzeitig aber auch aufgrund des Gewichts nicht über jede Brücke können, ohne diese zu zerstören. Und es bedarf natürlich eine besondere Planung, die diesen Transport so außergewöhnlich macht.«

Mitte Mai soll die U17 in Speyer ankommen, dort stehen noch einige Arbeiten am U-Boot an – endgültige Endstation ist dann das Technikmuseum im baden-württembergischen Sinsheim.