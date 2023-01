Wegen Betrugsverdachts in Millionenhöhe sind der Bürgermeister von Seeg im Allgäu und der Leiter eines Pflegeheims festgenommen worden. Eine Ermittlungsrichterin soll am Donnerstagnachmittag über die Untersuchungshaft für die beiden Beschuldigten entscheiden, wie ein Sprecher bei der Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg mitteilte.