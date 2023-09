Erdbeben in Marokko Erst Panik, dann Verwüstung

Das Ausmaß der Zerstörung ist gewaltig: In Marokko ist es in der Nacht zu Freitag zu einem schweren Erdbeben gekommen.

Eine Überwachungskamera zeigt Panik auf den Straßen von Marrakesch. Amateuraufnahmen zeigen Szenen der Verwüstung nach dem Beben.

Das Epizentrum lag im Atlasgebirge, rund 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch in einer Tiefe von 18,5 Kilometern.

Die US-Erdbebenwarte USGS sprach von einer Stärke von 6,8, das Geofon des Helmholtz-Zentrums Potsdam gab die Stärke des Bebens Ortszeit mit 6,9 an. In jedem Fall hat die Katastrophe schon jetzt vielen Menschen das Leben gekostet. Stand Samstagmittag lag die Zahl der Todesopfer laut dem marokkanischen Staatsfernsehen bei 820.

Auf dem Land waren die Schäden am schlimmsten, aber auch in zahlreichen Städten war das Beben zu spüren, selbst in Casablanca an der Atlantikküste, das rund 300 Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt.

Hamid Karaouane, Augenzeuge:

»Ich war auf dem Dacht meines Hauses, um etwas frische Luft zu bekommen, als ich plötzlich Vibrationen gespürt habe. Sie fühlten sich nah an. Am Anfang habe ich ein metallisches Geräusch gehört. Ich dachte, es war eine Katze, aber das war es nicht. Dann habe ich gehört, wie Menschen geschrien haben und realisiert, dass es ein Erdbeben ist. Ich habe meiner Familie gesagt, dass sie das Haus verlassen soll. Wie Sie sehen können, sind alle hier drüben, ob alt oder jung, auch meine Brüder. Einige Menschen haben ihre Häuser nicht verlassen. Aber was können wir schon tun? So ist das Leben.«

Mohamed Taqafi, Augenzeuge:

»Das Haus hat heftig gewackelt, alle hatten Angst. Ich war im Schockzustand und habe nicht verstanden, was passiert. Ich dachte, das nur mein Haus sich bewegt, weil es alt und zerbrechlich ist. Ich habe gehört, wie Menschen geschrien haben, alle sind aus ihren Häusern raus, die Straße war voll mit Menschen, Frauen haben geschrien.«

Schon jetzt laufen die Such- und Aufräumarbeiten. Auch der Zivilschutz des Landes ist im Einsatz und kümmert sich um Hilfslieferungen in die betroffenen Regionen. Es steht zu befürchten, dass die Zahl der Todesopfer in den nächsten Tagen und Stunden noch steigen wird.