Mehr als 24 Stunden nach dem Einsturz eines Gebäudes in der Innenstadt von Marseille sucht die Feuerwehr in den Trümmern weiter nach Verschütteten. »Solange es Hoffnung gibt, Lebende zu finden, hören wir nicht auf«, sagte Bürgermeister Benoît Payan am Montagmorgen. Rettungskräfte führten vor Ort einen »chirurgisch präzisen« Einsatz durch, um mögliche Überlebende »um jeden Preis zu schützen«.