Demnach hat das Ministerium seit April 2020 an zwei Auftragnehmer mehr als 36,2 Millionen Euro für Rechtsberatung und die Betreuung in Streitfällen gezahlt. Den Löwenanteil kassierte die Rechtsanwaltsgesellschaft EY Law mit 33,1 Millionen Euro. An die Großkanzlei CMS gingen rund drei Millionen.