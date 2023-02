Organspenden aus der Haft prinzipiell erlaubt

Derzeit sind laut »Guardian« Organspenden von Häftlingen prinzipiell an den engsten Familienkreis erlaubt. In vielen Bundesstaaten, darunter auch Massachusetts, gebe es aber keine Abläufe, damit Häftlinge Organe oder Knochenmark spenden könnten. In keinem Bundesstaat ist zudem die Organ-Entnahme bei hingerichteten Häftlingen erlaubt, selbst wenn diese als Organspender registriert waren.