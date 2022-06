Am Donnerstag muss sich Salvini in Mailand verantworten, nachdem er für seine Äußerungen über Rackete angezeigt wurde. Die Deutsche will nach eigenen Angaben nicht zu dem Termin erscheinen. Sie wolle ihre Zeit nicht mit dem Politiker verschwenden. Salvini kritisierte die 34-jährige Ex-Kapitänin der Organisation Sea-Watch dafür, Ende Juni 2019 ohne Erlaubnis der italienischen Behörden mit der »Sea-Watch 3« in den Hafen von Lampedusa eingefahren zu sein. An Bord befanden sich rund 40 Bootsmigranten. Rackete kam danach zeitweise in Hausarrest.