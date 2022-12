Zwei Tage nach dem mutmaßlichen Haiangriff hat die US-Küstenwache per Twitter gemeldet, dass die Suche nach einer 60-jährigen Schnorchlerin am Kewawakapu Beach eingestellt werde. 17 Versuche innerhalb von 40 Stunden seien unternommen und dabei fast 500 Kilometer abgedeckt worden – doch Kristi Allen blieb verschwunden. Lediglich ihre Schnorchelausrüstung und ein Teil eines Badeanzugs konnten am Strand gefunden werden.