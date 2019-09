Ein zehnjähriger Junge ist in Rheinland-Pfalz beim Blinde-Kuh-Spielen aus einem Fenster gestürzt und verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Zustand des Kindes ist demnach stabil.

Der Schüler befand sich auf einem Schulausflug in einer Jugendherberge in Mayen nahe Koblenz. Am Mittwochabend kletterte er laut Polizei beim Blinde-Kuh-Spielen mit Zimmergenossen auf eine Fensterbank im zweiten Stock und verlor das Gleichgewicht.

Der Junge stürzte aus dem offenen Fenster etwa zehn Meter in die Tiefe. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war er bei Bewusstsein und ansprechbar. Die Polizei sprach von einem bedauerlichen Unglück.