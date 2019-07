Bei der Bekämpfung des Großbrandes auf einem früheren Militärgelände in Mecklenburg hilft nun auch die Bundeswehr.

Einem Bundeswehrsprecher zufolge sind zwei Helikopter im Einsatz, ein Pionierpanzer des Typs "Dachs" ist auf dem Weg ins Brandgebiet - er soll Schneisen in den Wald schlagen.

Die Bundeswehr stellt zudem einen Minenräumpanzer vom Typ "Keiler" zur Verfügung, der gegebenenfalls noch im Boden lagernde Munition ausgraben kann. Für die Minenräumung selbst ist der Landkreis zuständig. In der Kaserne Hagenow werden 500 Schlafplätze für die Einsatzkräfte bereitgestellt.

Der großflächige Waldbrand in der Nähe von Lübtheen wird von den Behörden in die Kategorie 4 eingeordnet.

In der Nacht und am Morgen hatten die Behörden drei Ortschaften, die unmittelbar an den Brandherd grenzen, vorsorglich evakuiert. Betroffen davon seien bislang 650 Menschen, sagte Landrat Stefan Sternberg. Zudem sei ein Ferienlager mit 100 Kindern geräumt worden.

Das Feuer in einem Wald rund 50 Kilometer südwestlich von Schwerin war am Sonntag ausgebrochen, inzwischen sind die Auswirkungen auch in anderen Bundesländern zu spüren. Wegen der Rauchentwicklung riefen die Behörden in Brandenburg und im Norden Sachsen-Anhalts dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie aus einer amtlichen Warnung hervorgeht.

Die Rauchschwaden des Feuers, das auf mehr als 400 Hektar Land wütet, ziehen offenbar über große Teile Ostdeutschlands. Feuerwehren in Sachsen, Berlin und Brandenburg meldeten, dass besorgte Bürger wegen des beißenden Geruchs den Notruf gewählt hätten - selbst im mehr als 300 Kilometer entfernten Dresden.

Militärische Altlasten in Ostdeutschland erschweren häufig die Bekämpfung von Waldbränden. Laut Landesinnenministerium gelten in Mecklenburg-Vorpommern 175 Flächen als hochgradig mit Kampfmitteln belastet, deren Beseitigung erforderlich sei. Dazu gehören rund 28.400 Hektar Waldflächen - das sind etwa zehn Prozent der Gesamtwaldfläche Mecklenburg-Vorpommerns. Auf weiteren knapp 109.000 Hektar ist eine Kampfmittelbelastung dokumentiert.

Nicht genug Geld für die Beseitigung von Munitions-Altlasten

Der Chef des Munitionsbergungsdienstes in Mecklenburg-Vorpommern hatte bereits im vergangenen Jahr auf die daraus resultierenden Risiken hingewiesen. Neben Geld für Räumeinsätze fehle auch Personal, sagte Robert Molitor dem NDR. Seine Abteilung arbeite mit einem Budget von 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Um alle Flächen des Bundeslandes räumen zu lassen, von denen bekannt sei, dass dort alte Munition liegt, bräuchte es aber geschätzt 270 Millionen Euro.

Video: Der Großbrand von von Lübtheen

Video DPA

Noch heikler ist die Situation offenbar in Brandenburg: Dort gibt es offiziellen Angaben zufolge den höchsten Anteil an kampfmittelbelasteten Gebieten unter allen Bundesländern. Abgesehen von etwa 200.000 Hektar militärisch genutzter Flächen stehen auch 350.000 Hektar zivil genutzter Fläche unter Kampfmittelverdacht, wie aus dem aktuellen Waldbrandbericht hervorgeht.

Ein Großteil dieser Flächen - etwa 280.000 Hektar - sind von Wäldern bewachsen, das sind etwa ein Drittel der Gesamtwaldfläche in Brandenburg. Konkret genannt wird im jüngsten Waldbrandbericht unter anderem der frühere Truppenübungsplatz Lieberoser Heide im Landkreis Dahme-Spreewald. Dort war erst vor Kurzem ein Feuer ausgebrochen, das sich rasch ausgebreitet hatte.

Die Behörden hatten nach einem ersten Brand an gleicher Stelle am Freitag zunächst Entwarnung gegeben und mitgeteilt, das Feuer sei gelöscht. Am Sonntag brach das Feuer erneut aus. Die Polizei ermittelt nach Angaben von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) auch wegen des Verdachts der Brandstiftung.