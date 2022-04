Keine Corona-Hotspot-Regelung mehr in Mecklenburg-Vorpommern: Das hat am Freitag das Oberverwaltungsgericht beschlossen und die Regelung für das Bundesland gekippt.

Das Gericht gab einem einstweiligen Rechtsschutzantrag in wichtigen Punkten statt. Insbesondere das Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske müssten demnach wegfallen, teilte eine Gerichtssprecherin in Greifswald mit. Die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) hatte die Landesregierung bereits am Gründonnerstag weitgehend aufgehoben.