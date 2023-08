Unfall in Mecklenburg-Vorpommern Jäger stirbt an Schuss ins eigene Bein

Ein Jäger hat sich am Samstag in einem Wald in Mecklenburg-Vorpommern ins Bein geschossen. Einen Notruf konnte er noch absetzen – doch er starb, bevor ihn die Rettungskräfte fanden.