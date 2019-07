In Mecklenburg-Vorpommern weitet sich ein Großfeuer auf einem ehemaligen Militärgelände offenbar rasant aus. Die Einsatzkräfte kämpfen nach Angaben von Umweltminister Till Backhaus gegen den größten Waldbrand in der Geschichte des Landes.

Auch zu DDR-Zeiten habe es im Nordosten einen Brand dieses Ausmaßes nicht gegeben, sagte der SPD-Politiker. Betroffen seien inzwischen 430 Hektar auf einem früheren Truppenübungsplatz bei Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Das Gelände sei hochgradig mit Munition belastet, sagte Backhaus. "Die Sicherheit von Leib und Leben hat jetzt oberste Priorität."

Zusätzlich zu 350 im Einsatz befindlichen Feuerwehrleuten wurden einem Behördensprecher zufolge weitere Kräfte aus Mecklenburg-Vorpommern und dem benachbarten Niedersachsen angefordert. Erschwert werden die Löscharbeiten durch die Munition im Boden. Sie zwingt die Einsatzkräfte, einen Sicherheitsabstand von etwa tausend Metern einzuhalten. Zudem kommt auch ein Löschpanzer aus Brandenburg zum Einsatz.

In der Nacht und am Morgen hatten die Behörden drei Ortschaften, die unmittelbar an den Brandherd grenzen, vorsorglich evakuiert. Betroffen davon seien bislang insgesamt 650 Menschen, sagte Landrat Stefan Sernberg (SPD). Zudem sei ein Ferienlager mit 100 Kindern geräumt worden.

Das Feuer in einem Wald rund 50 Kilometer südwestlich von Schwerin war am Sonntag ausgebrochen, inzwischen sind die Auswirkungen auch in anderen Bundesländern zu spüren. Wegen der Rauchentwicklung riefen die Behörden auch in Brandenburg und im Norden Sachsen-Anhalts dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie aus einer amtlichen Warnung hervorgeht.

In Brandenburg sind demnach die Städte Brandenburg an der Havel und Potsdam betroffen, außerdem Bewohner in den Landkreisen Havelland, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark und Prignitz. Im nördlichen Sachsen-Anhalt sollen die Auswirkungen demnach in der Altmark und im Landkreis Stendal spürbar sein.

Bei den Feuerwehren in Leipzig und Dresden gingen am Morgen zahlreiche Anrufe wegen des Rauchs ein, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Leipzig sagte. In Dresden zog der Geruch von Nord nach Süd über die gesamte Stadt. Auch in Berlin ist der beißende Geruch wahrnehmbar. Die Feuerwehr in der Hauptstadt twitterte: "Der Geruch ist lästig, aber nicht gefährlich."

Die Behörden hatten nach einem ersten Brand an gleicher Stelle am Freitag zunächst Entwarnung gegeben und mitgeteilt, das Feuer sei gelöscht. Am Sonntag brach das Feuer erneut aus. Die Polizei ermittelt nach Angaben von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) auch wegen des Verdachts der Brandstiftung.