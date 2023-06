Die Einsatzkräfte haben die beiden am Montag bei Lübtheen und Hagenow ausgebrochenen Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern weitgehend unter Kontrolle gebracht. Noch am Morgen solle dann darüber entschieden werden, ob der Katastrophenalarm für den ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen aufgehoben werde, teilte ein Sprecher des Kreises Ludwigslust-Parchim am Mittwochabend mit. Das Waldgelände in der Viezer Heide bei Hagenow wurde bereits an den örtlichen Wehrführer zur weiteren Brandbekämpfung übergeben.