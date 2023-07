Greifvögel halten sich laut Polizei häufiger an Straßen auf, da dort mitunter Wild angefahren wird und Seeadler auch Aas fressen. Die Tiere können bis zu fünf Kilo schwer werden. Der Norden Brandenburgs und die Mecklenburgische Seenplatte gelten als die am dichtesten besiedelten Brutregionen von See- und Fischadlern in Deutschland.