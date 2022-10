Medienbericht Attila Hildmann hält sich mutmaßlich im türkischen Kartepe versteckt

Das Magazin »Stern« hat eigenen Angaben zufolge den Verschwörungsanhänger Attila Hildmann in der Türkei ausfindig gemacht. Wie das Magazin am Mittwoch berichtete, halte Hildmann sich in der Stadt Kartepe, etwa eineinhalb Stunden südöstlich von Istanbul, versteckt. Der als Koch bekannt gewordene Hildmann wird per internationalem Haftbefehl gesucht.