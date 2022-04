»Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass keine Sau so einen Namen verdient hat«, sagt Eckehard Mickisch, Chef des Waldhauses Mehlmeisel in Oberfranken.

Er ist 200 Kilo schwer, stammt aus Russland – und braucht einen neuen Namen: Der Betreiber eines bayerischen Wildparks will ein Wildschwein namens »Putin« umbenennen.

»Plötzlich fällt der Name ›Putin‹«

Ukrainische Geflüchtete hätten in dem Park freien Eintritt. Mickisch fürchtete offenbar unangenehme Momente: »Da kommen Kinder mit ihren Müttern, lachen und freuen sich – und plötzlich fällt der Name ›Putin‹«, sagte er. »Allein aus Respekt diesen Menschen gegenüber muss der Name weg.«

Der neue Name wird in einer Online-Abstimmung ermittelt. Zur Auswahl stehen fünf Optionen, darunter »Mir«, was auf ukrainisch und russisch »Frieden« heißt.