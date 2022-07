Große Hitze während der Wallfahrt

In Mekka besuchen die Gläubigen unter anderem die Große Moschee und umrunden siebenmal die würfelförmige Kaaba. Bei weiteren Riten bitten die Pilger Gott am Berg Arafat um Vergebung. Sie werfen Kieselsteine auf drei Steinsäulen, um symbolisch den Teufel zu steinigen. Am Samstag, dem dritten Tag der Wallfahrt, feiern Muslime weltweit das Opferfest.

Am heutigen Donnerstag machten sich die hunderttausenden muslimischen Pilger in weißen Gewändern auf den Weg ins Tal von Mina – bei bis zu 42 Grad. Viele Gläubige legten die sieben Kilometer von Mekka nach Mina zu Fuß zurück. Die Nacht sollten sie dann in klimatisierten weißen Zelten im Mina-Tal verbringen, das sich während der Pilgerfahrt in ein riesiges Zeltlager verwandelt. Am Freitag steht die Versammlung am Berg Arafat an.