Vorwurf »Hitlergruß« auf der Bühne Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Schlagersängerin Melanie Müller

In der Nacht zum 18. September 2022 soll die Sängerin Melanie Müller bei einer Veranstaltung in Leipzig von der Bühne aus mehrfach den »Hitlergruß« in Richtung Publikum gezeigt haben. Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen hat die Staatsanwaltschaft Leipzig jetzt Anklage gegen die 34-Jährige erhoben.