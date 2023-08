Stadt will nicht für Schäden haften

Dick gedruckt ist der Satz: »Daher möchten wir Sie bitten, bis zum 08.09.2023 diese Bank zu entfernen.« Andernfalls werde der Abtransport von der Friedhofsverwaltung übernommen. Zusätzlich teilte die Stadt mit: »Verletzt sich jemand an einer Bank – etwa weil sie so morsch ist, dass sie zusammenbricht oder weil sie Splitter aufweist – so haftet die Stadt Köln.«