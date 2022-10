Hamilton hatte die Sinnhaftigkeit dieses Schmuckverbots in den vergangenen Monaten immer wieder infrage gestellt, sich aber dennoch daran gehalten. Bis zum Training zum Großen Preis in Singapur, wo Kontrolleure an der Nase des Briten plötzlich ein Piercing entdeckten. Offenbar ein Sakrileg: Die Fia greift seit dem Beginn der Saison härter durch und möchte grundsätzlich nicht, dass die Fahrer hinter dem Steuer Schmuck tragen – dies sei bei Unfällen gefährlich, heißt es unter anderem.