Bei einem Gottesdienst des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki in Rom haben Ministranten protestiert. Während der Erzbischof am Montagabend in einer Basilika vor fast 2000 Messdienern aus seiner Diözese die Predigt hielt, drehten sich viele Dutzend von ihnen um und kehrten Woelki den Rücken zu. Das berichteten am Dienstag Kölner Medien, darunter auch das Portal domradio.de , das vom Bildungswerk der Erzdiözese betrieben wird.