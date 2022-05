Messerangriff auf 22-Jährige Flucht über Dächer von Hamburg endet in Paris

Ende Oktober vergangenen Jahres wurde eine 22-jährige Frau in Hamburg -Bramfeld durch Stiche lebensgefährlich verletzt. Nachbarn alarmierten die Polizei – nur durch eine Notoperation konnte das Leben der jungen Frau gerettet werden.

Und tatsächlich: In Zusammenarbeit mit der französischen Polizei gelang es den Hamburger Zielfahndern schließlich, den Tatverdächtigen in Paris ausfindig zu machen. Am Donnerstagmorgen vergangener Woche wurde er verhaftet . Wann der 26-Jährige nach Deutschland ausgeliefert wird, steht noch nicht fest. Auch zu einem möglichen Motiv ist bisher nichts bekannt.