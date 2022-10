Unter den Verwundeten ist der spanische Fußballspieler Pablo Marí, der von Arsenal London an den Serie-A-Klub Monza ausgeliehen ist. Nach Angaben von Monza-Geschäftsführer Adriano Galliani ist Mari nicht in Lebensgefahr. »Pablo Marí hatte eine ziemlich tiefe Wunde am Rücken. Glücklicherweise sind lebenswichtige Organe wie die Lunge oder andere nicht betroffen«, wurde Galliani wurde von Sky Sports Italien zitiert. Arsenal London teilte auf Twitter mit, nach seinen Informationen sei Marí »nicht ernsthaft verletzt« worden.