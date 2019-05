Bei einem schweren Busunglück im Osten Mexikos sind mindestens 21 Menschen gestorben und weitere 30 Personen verletzt worden. Der Bus war auf einer kurvigen Straße im Bundesstaat Veracruz mit einem Lastwagen zusammengestoßen und in Brand geraten. 17 Menschen seien in dem Reisebus gestorben, zwei in dem Lastwagen und zwei weitere später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte der örtliche Zivilschutz mit.

Die Unglücksursache ist bisher unklar. In lokalen Medien wurde spekuliert, dass die Bremsen des Lastwagens möglicherweise versagt hätten. Bilder des TV-Senders Televisa zeigten, wie der auf die Seite gekippte Bus in Flammen steht. Aufgrund des Rettungseinsatzes wurde die Landstraße für den Verkehr gesperrt.

Bei den Passagieren des Reisebusses handelte es sich um Pilger aus dem Bundesstaat Chiapas im Süden des Landes. Sie hatten die Basilika der Jungfrau von Guadalupe in Mexiko-Stadt besucht und waren auf dem Heimweg, wie Weihbischof Salvador González mitteilte.