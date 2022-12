Stärke 6,0 Erdbeben erschüttert Mexiko-Stadt

Besonders dramatisch waren allerdings zwei Erschütterungen in der Geschichte Mexikos: Am 19. September 1985 wurden bei einem Beben der Stärke 8,1 in Mexiko-Stadt mehr als 10.000 Menschen getötet und Hunderte von Gebäuden zerstört. Am 19. September 2017 starben bei einem Beben der Stärke 7,1 rund 370 Menschen, die meisten in der Hauptstadt.