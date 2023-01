Brennende Busse und Lastwagen als Symbole eskalierender Gewalt, in Brand gesteckt von Kriminellen. Mitglieder von Drogenbanden und Sicherheitskräfte haben sich in Mexiko stundenlange Gefechte geliefert. Nach Regierungsangaben sollen dabei insgesamt 29 Menschen getötet worden sein, davon zehn Militärangehörige und 19 Kriminelle. Angesichts der Auseinandersetzungen wurden die Menschen im Bundestaat Sinaloa aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben. Schulen, öffentliche Gebäude und der Flughafen von Culiacán wurden geschlossen.

Der Grund dafür: die Festnahme dieses Mannes, hier Archivaufnahmen. Ovidio Guzmán, Sohn des inhaftierten Drogenbosses Joaquín Guzmán, besser bekannt als: »El Chapo«. Ovidio Guzmán war 2019 schon einmal festgenommen worden, später auf Anordnung des Präsidenten aber wieder freigelassen worden, um schwere Kämpfe zwischen Kriminellen und Sicherheitskräften zu stoppen. Nach Einschätzung der Behörden betreibt der 32-Jährige mehrere Labore zu Herstellung von Methamphetamin und soll Morde an Informanten und Rivalen angeordnet haben.

Kurz nach der Festnahme kam es unter anderem am Flughafen von Culiacán zu einer Schießerei. Handyvideos von Bord eines Passagierflugzeugs zeigen verängstigte Fluggäste, die sich vor den Schüssen auf dem Rollfeld ducken.

Luis Cresencio Sandoval, Verteidigungsminister Mexiko

»Der Verhaftete wurde mit einem Flugzeug der mexikanischen Luftwaffe vom Ort seiner Festnahme nach Mexiko-Stadt gebracht. Die mexikanische Armee, die Nationalgarde und die mexikanische Luftwaffe führen weiterhin Aufklärungsmaßnahmen am Boden und aus der Luft durch, um die Zivilbehörden bei der Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und der Rechtsstaatlichkeit zu unterstützen.«

Handyvideos aus sozialen Netzwerken sollen Kartellbanden zeigen, teilweise mit bewaffneten Kindern. Die mexikanische Regierung spricht von einem »harten Schlag gegen die Führungsriege des Sinaloa-Kartells«, das Ovidio Guzmán seit der Festnahme seines Vaters teilweise anführte. Sein Vater »El Chapo« schmuggelte tonnenweise Kokain und Heroin in die USA und verdiente damit Milliarden. Außerdem soll er für bis zu 3000 Morde verantwortlich gewesen sein. Zweimal brach er aus Hochsicherheitsgefängnissen in Mexiko aus. Nach seiner letzten Festnahme wurde er in die USA ausgeliefert und dort zu lebenslanger Haft verurteilt.

Ovidio Guzmán wurde nach Mexiko-Stadt gebracht und der Staatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität überstellt. Das US-Außenministerium hatte ein Kopfgeld von fünf Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Ob und wann der Drogenboss an die USA ausgeliefert wird, ist noch unklar.