Starker Regen im Südosten Mexikos

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Kilometern pro Stunde war »Agatha« als Hurrikan der Kategorie zwei (von fünf) nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC der stärkste Sturm seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1949, der in einem Mai an der mexikanischen Pazifikküste auf Land traf. In der Folge zog »Agatha« landeinwärts und verlor dabei an Stärke. Am Dienstag wurde der Sturm zu einem tropischen Tiefdruckgebiet herabgestuft und löste sich auf. Dennoch regnete es im Südosten Mexikos weiter stark.