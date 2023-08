Ein Reisebus in Mexiko ist in eine rund 40 Meter tiefe Schlucht gestürzt – mindestens 18 Menschen kamen dabei ums Leben, darunter drei Minderjährige. Der Unfall geschah am Donnerstagmorgen bei der Stadt Tepic. Der Bus kam von der Straße ab und stürzte in die Schlucht, wie die Staatsanwaltschaft des westmexikanischen Bundesstaates Nayarit mitteilte. Demnach wurden 20 Verletzte in ein Krankenhaus in Tepic, der Hauptstadt von Nayarit, gebracht.