»Ich bin so dankbar. Ich lebe«: Nach über zwei Monaten im Pazifik ist der schiffbrüchige Australier Tim Shaddock wieder an Land zurückgekehrt. Nach seiner Ankunft in Mexiko, von wo aus er mit seiner Hündin Bella im April in See gestochen war, dankte er am Dienstag der Besatzung des mexikanischen Thunfisch-Trawlers, die ihn von seinem manövrierunfähigen Katamaran geborgen hatte. Und lobte seine Hündin: »Sie ist viel tapferer als ich«.