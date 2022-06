Als Trump-Kritiker wurde Michael Avenatti international bekannt. Zuletzt aber machte der Anwalt vor allem dadurch Schlagzeilen, dass er selbst vor Gericht stand. Im Februar ist Avenatti dann wegen Betrugs an seiner früheren Mandantin Stormy Daniels verurteilt worden. Ein New Yorker Bundesgericht sah es als erwiesen an, dass der 50-Jährige die Pornodarstellerin um 300.000 Dollar betrogen hat. Das Geld sollte sie für ein Buch über ihre angebliche Affäre mit Ex-Präsident Donald Trump erhalten.