Ein Pilot ist am Montag in der Nähe des südhessischen Michelstadt mit seinem Ultraleichtflugzeug tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Darmstadt mitteilte, ereignete sich das Unglück am Montagvormittag auf dem örtlichen Flugplatz. Der 56-Jährige stürzte demnach kurz nach dem Start mit seinem sogenannten Drachentrike rund 50 Meter abseits des Flugfelds in einen Baum und wurde dabei getötet. Die genaue Unfallursache blieb zunächst unklar.