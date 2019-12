Sie machten einen besonderen Tag für den fünfjährigen Michael wahrscheinlich noch besonderer: Als der Junge aus Michigan mit seinen Pflegeltern an dem Gericht von Kent County den Termin für seine Adoption hatte, begleitete ihn seine gesamte Kindergartengruppe. Das berichtete der Bezirk auf Facebook.

Ein Foto zeigt, wie die Kinder im Zuschauerraum mit Papierherzen winken. "Das habe ich noch nie erlebt, und es hat viel Spaß gemacht", sagte Richterin Patricia Gardner dem Sender Fox News zufolge. "Die Kinder waren dabei und unterstützten ihren besten Freund und die Familie von Michael." Organisiert wurde der Ausflug von Michaels Erzieherin Kerry McKee, wie unter anderem CNN berichtet.

Andrea Melvin and David Eaton waren Michaels Pflegeeltern, bevor sie ihn nun adoptierten. Für seinen Vater war ein Augenblick an dem Tag im Gericht offenbar ganz besonders: Sein liebster Teil der Adoption sei gewesen, als die Richterin die Anwesenden gefragt habe, was ihnen der Junge bedeute, sagte er CNN. Die Kinder hätten daraufhin zum Beispiel gesagt "Ich liebe Michael" oder "Michael ist mein bester Freund".

Bei dem sogenannten Adoptionstag in Kent County wurden außer Michael noch 36 weitere Kinder von ihren neuen Familien "liebevoll und offiziell" Willkommen geheißen, schrieb der Bezirk in einem weiteren Facebook-Post. Es habe "nicht ein trockenes Auge" in dem Gerichtssaal gegeben.