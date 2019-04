Dumm gelaufen Trucker vergisst Kiste und sorgt für Geldregen auf dem Highway

Um 8:52 Uhr geht bei der Polizei von Grand Haven in Michigan USA eine ungewöhnliche Staumeldung ein. Zahlreiche Menschen liefen dort quer über die Fahrbahn. Als die Beamten auf dem Beacon Boulevard eintreffen bietet sich ihnen ein kurioses Bild. Mitten auf der Straße rennen Menschen hektisch hin und her und sammeln Geldscheine von der Straße auf.

Der Auslöser für das Chaos war ein Lastwagenfahrer. Er hatte kurz zuvor eine Kiste mit 30.000 Dollar auf der Stoßstange seines Trucks vergessen und war losgefahren. Als er es bemerkt ist es bereits zu spät. Mitten auf dem Highway donnert die Kiste auf die Straße und verteilt ihren Inhalt in einem Geldregen über den Asphalt. So berichtet es Jeff Hawke, Direktor der Abteilung für Öffentliche Sicherheit von Grand Haven, in einem Facebook-Post.

Umgehend sperren die Beamten die Straße, um zu retten, was noch zu retten ist - und das ist nicht mehr besonders viel. Zusammen mit ein paar ehrlichen Findern sammeln die Polizisten lediglich 2470 Dollar ein.

Polizei appelliert an ehrliche Finder

Die Beamten hoffen nun, dass die fleißigen Sammler das richtige tun und das Geld wieder abgeben. "Jeder, der Geld eingesammelt hat, wird gebeten, es bei der Abteilung für öffentliche Sicherheit von Grand Haven abzugeben", schreibt Polizeidirektor Hawke auf Facebook. Er betonte, dass jedem der Geld bei der Polizei abgebe, keine Strafe drohe.

Um weiteren Schatzjägern die Hoffnung zu nehmen fügt Hawk hinzu: "Alles Geld wurde entfernt, und Schatzsucher werden angewiesen, nicht auf Fahrspuren anzuhalten oder den Highway entlangzulaufen."