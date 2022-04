In den USA hat erneut ein weißer Polizist einen schwarzen Mann getötet. Eine Verkehrskontrolle auf einer Straße in Grand Rapids, Michigan eskalierte, der US-Cop erschoss dabei den 26 Jahre alten Patrick Lyoya.

Der Vorfall ereignete sich am 4. April, die Polizei hat jetzt Aufnahmen einer Bodycam veröffentlicht, die die Momente vor dem tödlichen Schuss zeigen.

Lyoya war nicht, wie üblich bei Kontrollen, im Auto geblieben, sondern ausgestiegen. Er wirkte verwirrt, schloss die Tür und bewegte sich vom Wagen weg. Daraufhin kommt es zur körperlichen Auseinandersetzung. Nach gut einer Minute versucht der Polizist, seinen Taser einzusetzen – und kämpft dann mit Lyoya um die Waffe. Dabei schaltet sich die Kamera aus, die tödlichen Schüsse fehlen auf der Aufzeichnung.

Aber die Überwachungskamera eines Nachbarn hat den Moment aus der Ferne festgehalten.

In Michigan gingen etliche Menschen auf die Straße, demonstrierten auch vor dem Polizeirevier. In den USA werden immer wieder Fälle von Polizeibrutalität bekannt – überproportional oft richten sie sich gegen Schwarze. Seit Jahren werden auch die Proteste immer größer – vor allem seit dem Tod von George Floyd. Im Mai 2020 drückte ein Polizist den 46-Jährigen so lang auf den Boden, bis er erstickte.

Im Fall von Patrick Lyoya laufen nun Untersuchungen über den genauen Ablauf des tödlichen Vorfalls.