Die Anzahl der über Russland unerlaubt nach Deutschland eingereisten Personen ist in diesem Jahr deutlich angestiegen. Nach SPIEGEL-Informationen geht aus einer Auflistung der Bundespolizei hervor, dass die Zahl der an den deutschen Grenzen erfassten Migrantinnen und Migranten mit russischen Visa oder russischen Einreisestempeln in den Pässen insbesondere seit September sprunghaft zunimmt.