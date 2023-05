Eine Zeltstadt für Flüchtlinge im südhessischen Bensheim: Nach dem Ausbruch des Ukrainekrieges war sie die zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete. Derzeit wohnen hier immer noch mehr als 600 Menschen aus der Ukraine, aus Afghanistan, aus Syrien und aus anderen Ländern. Eigentlich war die Zeltstadt nur als kurzfristige Zwischenlösung gedacht. Jetzt scheint sie eine Dauerlösung zu sein.

Matthias Schimpf, Kreisbeigeordneter (Grüne):

»Ja, die Situation ist im Grunde gleichgeblieben, also gleich schlecht wie vor ein paar Monaten. Es gelingt uns nach wie vor nicht, die Leute, die zu uns kommen, relativ zügig in kleinere und andere Unterkünfte wegziehen zu lassen. Das heißt, wir haben jetzt zu der Maßnahme gegriffen, dass wir im Rahmen einer Direktzuweisung die Flüchtlinge, die uns zugewiesen werden, in kleineren Einheiten direkt an die Kommunen geben, weil wir selbst keine größeren Flächen mehr finden. Bedeutet aber auch, dass es praktisch hier aus der Zeltstadt keinen Wegzug gibt.«

Neben Wohnungen fehlt es in Bensheim vor allem auch an Personal, um die Flüchtlinge zu betreuen. Das liege nicht am Geld oder fehlendem Willen, sondern daran, dass es nicht genügend Fachkräfte gebe, berichten die Verantwortlichen. Kurz vor dem Flüchtlingsgipfel am Mittwoch im Kanzleramt in Berlin ist in Bensheim klar, dass Gesprächsbedarf besteht.

Christian Engelhardt, Landrat (CDU):

»Abgesehen davon, dass es wichtig wäre, dass beim Kanzler tatsächlich auch ankommt, welche Probleme wir haben, dass wir ernst genommen werden, wäre wichtig, dass die Politik so verändert wird, dass weniger Flüchtlinge kommen, also faktisch weniger, weil eine Grenze erreicht wird. Und die Politik muss so verändert werden, dass nur die Menschen mit Bleibeperspektive bei uns vor Ort in den Kommunen untergebracht werden, bei uns integriert werden. Das wäre der größte Wunsch. Denn die Ressourcen reichen nicht mehr aus, um die Menschen, die zu uns kommen, alle zu integrieren. Und deswegen müssen wir uns auf die konzentrieren, die auch ein Recht darauf haben.«

Am Mittwoch werden die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz über die Probleme in Bensheim und in anderen Städten und Kommunen sprechen. Vor dem Treffen deutete nicht viel darauf hin, dass sich Bund und Länder über eine neue Aufteilung der Kosten einigen werden.