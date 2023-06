Wer diese Zahl sieht, fragt sich sofort: Was ist da bloß passiert? Mindestens 48 Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Kenia ums Leben gekommen. Weitere 30 Menschen seien nach der Kollision eines Lkw mit mehreren Kleinbussen sowie Fußgängern schwer verletzt in die Krankenhäuser eingeliefert worden, sagte der örtliche Polizeichef Geoffrey Mayek am Freitagabend der Nachrichtenagentur AFP. Und es sei möglich, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen werde. Auch seien vermutlich noch ein oder zwei Menschen unter dem Lkw eingeklemmt, die man noch nicht habe erreichen können.