Amoklauf in Serbien Mindestens acht Tote nach Schüssen in Dorf nahe Belgrad

Ein Mann hat am Donnerstagabend in einem serbischen Dorf auf eine Menschengruppe gefeuert. Laut Polizei gibt es mindestens acht Todesopfer. Erst wenige Tage zuvor hatte ein 13-Jähriger in Belgrad neun Menschen erschossen.