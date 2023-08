Nach dem Angriff eines Krokodils auf zwei badende Soldaten in Australien sieht sich das dortige Verteidigungsministerium mit einer Klage wegen mangelnder Sicherheit am Arbeitsplatz konfrontiert. Das Ministerium werde beschuldigt, gegen Bundesgesetze zum Gesundheitsschutz und der Sicherheit von Beschäftigten verstoßen zu haben, teilte die Aufsichtsbehörde für den Arbeitsschutz, Comcare, am Freitag mit.