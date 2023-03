Missbrauch im Erzbistum München und Freising Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungsverfahren ein

Die Durchsuchung war als politisches Signal gedeutet worden, eine Botschaft an alle Kritiker, die seit langem fordern, die Missbrauchsaufarbeitung nicht den Kirchen zu überlassen. »Keiner steht in Bayern über dem Gesetz, kein Politiker, kein Wirtschaftsboss und auch kein Geistlicher«, hatte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) gesagt.

»Uneingeschränkte Kooperation« des Erzbistums

Vorwürfen, man lasse in Sachen Kirche besondere Milde walten, erteilten die Staatsanwälte am Dienstag eine klare Absage. »Die Ermittlungen wurden durch keinerlei Vorbehalte gebremst«, sagte der Behördenleiter Kornprobst. Auch bedeuteten die Durchsuchungen im Erzbistum keineswegs einen Kurswechsel oder ein politisches Signal. Man sei aufgrund konkreter Zeugenaussagen tätig geworden. »Die Durchsuchungen geben keinen Grund zur Annahme, die Kirche habe Unterlagen vorenthalten.«

Der sogenannte Giftschrank sei bereits 2011 aufgelöst worden. Die darin befindlichen Unterlagen seien zu den entsprechenden Personalakten gegeben worden. Lob gab es für die Kooperation mit der Kirche: »Das Ordinariat war sichtlich bemüht, uns bei der Aufklärung zu unterstützen«, sagte Staatsanwältin Dr. Angela Miechielsen. Das Verhalten der Diözese unter Kardinal Marx sei geprägt von »uneingeschränkter Kooperation«, so auch Kornprobst. »Wir haben alle Unterlagen immer sofort bereitwillig erhalten.«

Benedikt XVI. strafrechtlich entlastet – Beihilfe nicht nachweisbar

Das Münchner Missbrauchsgutachten war auch der Frage des Umgangs der kirchlichen Verantwortungsträger mit Missbrauchsfällen nachgegangen. Von den 45 gemeldeten Fällen mutmaßlichen Fehlverhaltens stellte die Staatsanwaltschaft in 39 Fällen die Ermittlungen sofort ein. Sechs Fälle wurden intensiver geprüft – darunter auch der Fall des Wiederholungstäters Priester H. Der Fall hatte besonderes Aufsehen erregt, weil er unter anderem Benedikt XVI. betraf, der beim Wechsel des verdächtigen Priesters Münchner Erzbischof war und sich bei seiner Stellungnahme gegenüber der Kanzlei WSW in Widersprüche verwickelte.

Bei den Ermittlungen sei der Silvester verstorbene Joseph Ratzinger, so sein bürgerlicher Name, neben dem Fall Peter H. noch in einem weiteren Fall als Beschuldigter geführt worden, teilte die Staatsanwaltschaft nun mit. Dabei sei es um den Verdacht gegangen, dass er als damaliger Erzbischof von München durch Personalentscheidungen Beihilfe zu später begangenen, noch nicht verjährten Missbrauchstaten eines Priesters geleistet habe. Laut Staatsanwaltschaft ließen sich Vorwürfe jedoch nicht erhärten.