Missbrauch in der katholischen Kirche Polnischer Medienbericht wirft Johannes Paul II. Vertuschung vor

Kirche in Polen: Papst hat »entschlossen« gegen Fälle des sexuellen Missbrauchs gekämpft

Polnische Medien gelangen in der Regel zu einer anderen Einschätzung des weltweit noch immer beliebten Papstes. Kardinal Wojtyla sei »nach Aktenlage entschieden gegen einen Priester vorgegangen, der mehrere Kinder sexuell missbraucht hat«, schrieb etwa die Zeitung »Rzeczpospolita« und erinnerte an einen Fall, in dem Wojtyla schnell und wachsam reagiert habe.

Die katholische Kirche in Polen hat in der Vergangenheit Kritik an Johannes Paul II. stets zurückgewiesen. Er habe einen »entschlossenen Kampf gegen Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Minderjährigen durch einige Geistliche« geführt, hieß es im November 2022 in einer Erklärung der Diözesanbischöfe des Landes. Wojtyla habe kirchliche Normen für den Umgang mit Sexualstraftaten eingeführt und erklärt, dass »im Priesterstand und im Ordensleben kein Platz für diejenigen ist, die Jugendlichen Leid zufügen«.