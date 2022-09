Missbrauch in Kirche und Sport Alle sind erschüttert – und dann?

Schließlich gibt es da noch die zweite Opfergruppe, die unschuldig Beschuldigten. Ein katholischer Priester etwa hat bei seiner Kirche schlechte Chancen, wenn Aussage gegen Aussage steht. Die vom Bundesgerichtshof in solchen Situationen regelmäßig eingesetzte Aussagepsychologie ist in Kirchenkreisen verpönt. In der für Entschädigungsleistungen zuständigen Kommission sitzt niemand mit entsprechender Expertise.

Bilanziert man nüchtern die Ergebnisse seit 2010, sind diese erschreckend dürftig. Für die katholische Kirche haben Juristen das Kommando übernommen. Sie sorgen dafür, dass man nicht von »Entschädigung« spricht, um keine Begehrlichkeiten zu erwecken, dass man nur zweifelsfrei nachweisbare »Pflichtverletzungen« benennt, etwa die völlig sinnlose Nichtmeldung längst verjährter Fälle, die keinem Betroffenen hilft. In München wurde die Frage zum Skandal hochgejubelt, ob der spätere Papst bei einer inhaltlich völlig irrelevanten Sitzung anwesend war oder nicht. All das geht an der Sache selbst vorbei. Die Konsequenzen dieser juristischen Ausarbeitungen sind denn auch von umwerfender Schlichtheit: Man plädiert für eine Paginierung der Personalakten, für eine Klärung der Zuständigkeiten und für Fortbildungen der kirchlichen Führungskräfte in Leitungsfragen. In 12 Jahren millionenschwerer »Aufarbeitung« in der katholischen Kirche ist noch kein einziger Verantwortlicher wegen eigenen Fehlverhaltens freiwillig zurückgetreten.