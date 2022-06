Scott, 45, ist ein Veteran, der 2011 für Verletzungen, die er sich während seines Einsatzes im Irak zugezogen hatte, mit einem Purple Heart, dem Verwundetenabzeichen der US-Streitkräfte, ausgezeichnet wurde. Dies berichtet der US-Marshals-Dienst, der Scott einst als einen der 15 meistgesuchten Verdächtigen geführt hatte. Er sollte sich wegen des Verbrechens an dem Mädchen stellen, doch er täuschte 2018 seinen Tod vor, indem er ein kleines Boot mit einer Waffe und einem Abschiedsbrief in Orange Beach im Bundesstaat Alabama zurückließ, so ein TV-Bericht.