Kinder wurden mit Horrormaske verängstigt

In einer Sequenz ist etwa zu sehen, wie eine Kita-Mitarbeiterin eine Halloween-Maske trägt, die an den Horrorfilm »Scream« erinnert. Damit stellt sie sich teils dicht vor das Gesicht von Kindern, brüllt sie an, fasst sie an und schimpft, sie hätten »sich nicht gut benommen« oder »nicht sauber gemacht«.

Eine andere Mitarbeiterin gibt der Frau mit der Maske Anweisungen und deutet auf Kinder, die sich »gut« oder »schlecht« benommen hätten. Die Aufnahmen zeigen, wie mehrere Kinder laut und verzweifelt schreien und weinen. Eins ruft nach seiner Mutter.