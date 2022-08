US-amerikanische Höhlenforscher sollen einen seit zwei Monaten vermissten Hund gerettet haben. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Der Forscher Gerry Keene sei am Samstag mit einigen Kindern in den Berome-Moore-Höhlen im US-Bundesstaat Missouri unterwegs gewesen, schreibt die »Washington Post« . In rund 150 Meter Tiefe habe die Gruppe plötzlich einen Pudelmischling entdeckt, »zu schwach, um mit dem Schwanz zu wedeln oder zu wimmern«. Keene habe daraufhin ein Foto des Hundes geschossen und die Höhle verlassen, um Hilfe zu holen. Gemeinsam mit dem Lehrer und Höhlenenthusiasten Rick Haley habe er beschlossen, erneut in die Höhle zu steigen und den Hund selbst nach draußen zu bringen.